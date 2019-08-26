Власти Петербурга потратят на подготовку кадров по опережающей технологии 23 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Обучение жителей Санкт-Петербурга по технологии опережающей переподготовки в 2019 году обойдется руководству города более чем в 23 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник председатель городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко на пресс-конференции в Петербургском пресс-центре ТАСС.

"В этом году уже направлено более 1100 человек на опережающую переподготовку, а в 2014 году это было всего 99 человек. В этом году мы потратим на это более 23 млн рублей", - рассказал Чернейко.

Технологию опережающей переподготовки, направленной на производство кадров под конкретные цели того или иного предприятия, развивают с 2014 года. Количество людей, прошедших через проект, с тех пор значительно выросло, однако и сегодня не отвечает кадровым потребностям Петербурга. При необходимости в 50 тыс. человек, прошедших специализированную переподготовку, в 2019 году пройти ее смогут от 1,2 до 1,4 тыс. человек.

"Общий объем переподготовки, если взять всю переподготовку, которую мы сделаем за счет реализации всех нацпроектов, то есть с учетом переподготовки предпенсионеров, с учетом программы производительности труда, может быть, составит 10 тыс. человек. Из них по системе опережающей переподготовки пройдет 1,2-1,4 тыс. человек. Если мы не развиваем переподготовку кратно, то попросту людей, подготовленных к выполнению совершенно понятной определенной работы, неоткуда [будет] взять", - заявил Чернейко.

В программе опережающего переобучения в 2019 году приняли участие 23 предприятия Санкт-Петербурга, которые соответствуют приоритетным направления развития города. По словам Чернейко, в большинстве случаев работодателей приходится уговаривать включиться в переподготовку кадров, несмотря на то, что решении этого вопроса является ключевым для исполнения показателей любого проекта, считает председатель комитета по труду и занятости Петербурга. От людей, которые исполняют работу, зависит качество, скорость и итоговый результат поставленных целей в развитии государства.

"Адресная переподготовка - это одна из тем, где город может реально помогать промышленности и развитию экономики. Это кадровое обеспечение развития. Пока нельзя сказать, что проблема людей осознается в должной степени. Без людей не будет инвестиций - они не пойдут. Без людей не будет инноваций - их некому будет делать. Если мы не научимся заниматься адресной переподготовкой, чтобы производительность на конкретном рабочем месте была полностью соответствующей мировым стандартам, развитие будет как минимум замедленным", - отметил Чернейко.