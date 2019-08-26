DM: пассажир помог экстренно посадить Boeing 757 в Португалии

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Пилот британской авиакомпании Jet2 почувствовал себя плохо во время перелета, после чего экстренно посадить самолет второму пилоту помог летчик, который находился на борту в качестве пассажира. Об этой истории, произошедшей в понедельник на борту Boeing 757, следовавшего из Манчестера в Фуншал, главный город острова Мадейра, сообщила газета Daily Mail.

Со ссылкой на пассажиров рейса, издание информировало, что ЧП произошло утром примерно на полпути до места назначения. "Было сделано объявление, что в кабине пилота произошел инцидент, после чего другой пилот Jet2, который летел в отпуск, поднялся со своего места в хвосте салона и прошел в кабину", - сообщил газете банковский служащий Николас Бэнкс. "Он вышел из кабины только после приземления, а тот пилот, который изначально управлял самолетом, был на коляске с кислородной маской на лице", - добавил он после экстренной посадки борта приземления в городе Порту.

Похожую историю рассказала и Трейси Джейн, которая вместе с сестрой летела на португальский курорт. "Обслуживание пассажиров прекратилось. Стюардессы с разных концов салона начали разговаривать друг с другом по телефонам внутренней связи, так что можно было предположить, что возникла нештатная ситуация", - сообщила Джейн, заметив, что вскоре было сделано объявление, что самолет приземлится в ближайшем аэропорту.

По свидетельству пассажиров, пришедший на помощь почувствовавшему себя плохо командиру корабля пилот работал в той же авиакомпании. Число людей, находившихся на борту, не называется, однако Boeing 757, уточняет газета, может максимально вмещать 235 пассажиров.

Пресс-секретарь бюджетного авиаперевозчика подтвердил, что на борту произошел инцидент, однако не стал приводить подробностей. Он также пообещал, что все пассажиры будут "как можно быстрее" доставлены до места назначения на другом самолете.