Apple выделит средства на преодоление последствий пожаров в Амазонии

ТАСС, 27 августа. Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук выразил обеспокоенность в связи с бушующими в лесах Амазонии пожарами и заявил, что его компания выделит средства на их спасение.

"Губительно наблюдать за тем, как огонь охватывает и разрушает тропические леса Амазонии, которые являются одной из важнейших в мире экосистем, - написал он в понедельник на своей странице в Twitter. - Apple пожертвует средства на сохранение их биологического разнообразия и восстановление незаменимых лесов Амазонии в Латинской Америке".

Ранее лидеры стран Группы семи (G7) на саммите, который прошел с 24-26 августа во французском Биаррице, объявили о выделении €20 млн в качестве помощи в ликвидации пожаров в Амазонии.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории этой страны, что составляет примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 22 августа отметку в 76 тыс.

На фоне распространения огня в бразильском обществе стала звучать критика в адрес президента страны Жаира Болсонару и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь власти утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть - следствие преднамеренных поджогов. На прошлой неделе Болсонару заявил, что у властей нет ресурсов для борьбы с огнем. В понедельник лидеры стран Группы семи (G7) решили выделить €20 млн в качестве помощи в ликвидации пожаров в Амазонии.