В работе Facebook произошел cбой

ТАСС, 27 августа. Пользователи социальной сети Facebook в России и странах Европы столкнулись со сбоями в работе сайта в понедельник, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 21:40 мск в понедельник.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из России, Германии, Великобритании, Швейцарии, Греции, США и Канады. В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы.

По данным Downdetector, 58% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе сайта, еще 33% - на проблемы со входом в свои аккаунты, 7% испытывают проблемы при загрузке изображений.