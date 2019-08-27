"Известия": Минтруд советует регионам способствовать появлению приемных семей для пожилых

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минтруд направил в регионы рекомендации по использованию лучших практик по повышению качества жизни пожилых людей, которые включают советы по развитию для них приемных семей. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

В качестве примера в рекомендациях приводится опыт Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). С 2012 года жители региона могут взять в семью "дееспособного гражданина (женщина старше 55 лет, мужчина старше 60 лет), имеющего место жительства в автономном округе, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности", приводят выдержки из документа "Известия". У пожилого человека, принимаемого в семью, также не должно быть детей, или они не в состоянии о нем заботиться. Как пояснили газете в правительстве округа, за уход за пожилым человеком полагается ежемесячное пособие в размере 10,3 тыс. рублей.

За время осуществления проекта в ХМАО было создано 356 приемных семей, на начало августа действовало 173. По информации "Известий", приемные семьи для пожилых существуют в 43 регионах России, они начали появляться в 2004 году.

Общероссийского законодательства, регулирующего данную практику, в настоящее время не существует. В апреле этого года Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) опубликовал рекомендации кабмину и парламенту рассмотреть вопрос регламентации устройства в приемные семьи пожилых и больных бездомных людей.