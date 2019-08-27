Сильный ливень во Владивостоке заливает улицы и приводит к сходу селей

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Утро вторника во Владивостоке началось с сильного ливня, который уже вызвал перекрытие некоторых дорог из-за схода селей, а потоки воды на городских улицах мешают горожанам как ездить, так и ходить.

По информации Приморского гидрометцентра, рано утром, в первые часы после начала дождя, уже выпало 50 мм осадков, и прогноз неутешителен: синоптики обещают, что дождь будет продолжаться весь день. Горожане сообщают в социальных сетях о сходе селевых потоков на городские улицы сразу в нескольких районах. В ходе одного из них пострадал водитель.

"В результате схода сели на припаркованные автомобили на улице Тобольской пострадал находящийся в одном из внедорожников мужчина. До приезда скорой помощи его жена повезла его в больницу. Он жалуется на боль, подозревает серьезные травмы", - рассказал ТАСС один из очевидцев Максим Каленник.

Осложнено и автомобильное движение по городу. Из-за подтоплений на улицах, как сообщает мэрия, работа трамваев и троллейбусов замедлена, а некоторые маршруты автобусов изменены. В частности, затоплен участок дороги около торгового центра "Зеленый остров", который расположен на кратчайшем пути из центральной части Владивостока к мосту на остров Русский. Сейчас пассажирские автобусы движутся в объезд этого участка.

Как убедились корреспонденты ТАСС, под воду уходят также тротуары и подземные переходы, из-за чего пешеходам приходится пробираться почти по колено в воде или искать обходные пути. Город расположен на сопках, и потому потоки воды размывают склоны и спускаются по лестницам, превращая их в водопады.

Так, например, по сообщению пресс-службы ГИБДД Владивостока, большой оползень сошел на главной трассе острова Русского. На место выехал экипаж ДПС, добраться туда им мешают образовавшиеся пробки. Как показывает сервис "Яндекс.Пробки", большая пробка скопилась 12:30 по местному времени (05:30 мск) на Университетском проспекте на острове в сторону кампуса ДВФУ.

Городские службы ликвидируют последствия

Дорожные службы Владивостока с утра начали ликвидировать ущерб, который городу нанесла стихия. К месту схода сели на улице Ладыгина выехала техника муниципального учреждения "Содержание городских территорий" и мэр города Виталий Гуменюк.

"Сейчас все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Последствия непогоды устраняются во всех районах города. Начальникам административно-территориальных управлений поручено оперативно выявлять все проблемные участки и оказывать необходимую помощь в устранении последствий стихии. Мы с себя ответственности не снимаем, делаем все возможное, но надо понимать, что на город обрушились достаточные сильные осадки", - передает слова главы города пресс-служба администрации.

Для того, чтобы вода уходила быстрее, рабочие поднимают решетки ливневой канализации. Техника убирает наносы и грунт с проблемных участков.

Во второй половине дня осадки во Владивостоке сохранятся, ожидается, что сильный дождь будет сопровождаться грозой. Как предупреждают синоптики, новые сильные дожди, которые могут вызвать резкий подъем уровня воды в реках и подтопления, ожидаются в Приморье в ближайшие несколько дней.

В августе Приморский край уже пережил сильный паводок из-за не прекращавшихся неделями дождей. В зону подтопления попали свыше 2 тыс. человек, вода зашла в 500 домов. Пострадал урожай более чем на 20 тыс. га, или 4,1% от всех посевных сельхозугодий региона.