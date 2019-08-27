Опрос: работодатели высоко оценивают сотрудников, нанятых по знакомству

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Большинство российских работодателей (94%) нанимали сотрудников через знакомых и высоко оценивают труд таких работников. Таковы результаты опроса службы исследований компании HeadHunter, который имеется в распоряжении ТАСС.

"94% работодателей заявили, что им приходилось нанимать на работу кандидатов, найденных через личные связи. При этом более трети сходятся во мнении, что такие кандидаты проявляют себя на работе лучше, чем сотрудники, нанятые через другие каналы", - говорится в материале.

Почти половина (45%) опрошенных работодателей считают, что поиск сотрудника через личные связи - более эффективный способ по сравнению с традиционным поиском кандидатов через сайты по трудоустройству, выяснили аналитики.

Для большинства работодателей (79%) наличие широкого круга знакомых является преимуществом при поиске сотрудников. Треть работодателей заявили, что у них много знакомых в их профессиональной сфере за пределами компании. Большинство (33%) считают, что у них немного таких знакомых.

Опрос был проведен с 20 по 25 августа среди 121 представителя российских компаний.