Заведующую школьной столовой в Бурятии, где 40 детей заболели сальмонеллезом, оштрафовали

УЛАН-УДЭ, 27 августа. /ТАСС/. Суд приговорил бывшую заведующую школьной столовой в Бурятии, где 40 учеников заразились сальмонеллезом, к штрафу в размере 15 тыс. рублей, сообщается во вторник на сайте прокуратуры республики.

"Установлено, что бывшая заведующая школьной столовой в нарушение федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", должностной инструкции с сентября по октябрь 2018 года не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в пищеблоке столовой. Это повлекло массовое заболевание 40 учеников школы сальмонеллезом Приговором Прибайкальского районного суда виновной с учетом смягчающих наказание обстоятельств назначен штраф в размере 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей").

Вред здоровью у десяти учеников Ильинской средней общеобразовательной школы Прибайкальского района был оценен как средней степени тяжести, у 30 - легкой. Приговор не вступил в законную силу.

"Исковое заявление прокуратуры о взыскании с осужденной затраченных на лечение пострадавших бюджетных средств в сумме 79500 рублей будет рассмотрено в порядке гражданского судопроизводства", - уточнили в прокуратуре.