Оздоровительный детский сад на 200 мест открыли в Якутске

ЯКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Новое здание оздоровительного детского сада "Малышок" на 200 мест ввели в строй в Якутске во вторник. Детский сад площадью более 3,2 тыс. кв. м оснащен самым современным оборудованием, музыкальным, компьютерным классами, театральной студией, бассейном и медицинскими кабинетами.

Детский сад начали строить в 2017 году по программе государственно-частного партнерства (ГЧП). Старое здание 1967 года постройки ранее было признано ветхим и не отвечало современным требованиям.

"В рамках реализации проектов государственно-частного партнерства по строительству социальных объектов в Якутске вводим девятый объект. Очень рад за детей, которые будут ходить в этот замечательный детсад, где есть все, что нужно для развития, дополнительного и дошкольного образования", - сказал на открытии объекта глава Якутии Айсен Николаев.

Как рассказала журналистам заведующая детсадом Жанна Бурнашева, в дошкольном учреждении, основанном в 1927 году, будут функционировать три санаторные группы оздоровительной направленности для детей с круглосуточным пребыванием. "Это детский сад для детей с ослабленным здоровьем. Ранее наш детсад в основном посещали дети с так называемым тубконтактом. Это направление будет сохранено. Кроме того, в детсад будут ходить дети по прописке, которые проживают в этом округе", - сказала Бурнашева.