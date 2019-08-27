Во Вьетнаме сообщили о захоронении останков пропавшего 48 лет назад советского летчика

ХАНОЙ, 27 августа. /ТАСС/. Останки, предположительно принадлежащие советскому военному летчику Юрию Пояркову, который официально числится пропавшим без вести в годы американо-вьетнамской войны, захоронены во Вьетнаме. Об этом сообщили ТАСС во вторник участники экспедиции по поиску экипажа советского истребителя МиГ-21У, потерпевшего катастрофу в апреле 1971 года в джунглях северной части Вьетнама.

По их словам, обнаруженные во время поисковой экспедиции останки летчика Пояркова и находившегося с ним в кабине самолета вьетнамского пилота Конг Фыонг Тхао погребены на военном мемориальном кладбище в северной провинции Тхайнгуен. Теперь энтузиасты хотят выступить с инициативой об установке памятника погибшим офицерам на месте крушения их самолета, рассказали участники поисков.

Капитан военно-воздушных сил СССР Поярков Юрий Николаевич, 1933-го года рождения, замкомандира авиаэскадрильи в\ч 06858, проходил службу во Вьетнаме в качестве летчика-инструктора истребительного авиационного полка Вьетнамской народной армии. В свой последний полет пилот-инструктор Поярков и вьетнамский летчик Конг Фыонг Тхао отправились 30 апреля 1971 года. Во время выполнения экипажем учебно-тренировочного истребителя МиГ-21У с самолетом неожиданно оборвалась связь, и он исчез с экранов радаров. Считалось, что истребитель мог потерпеть крушение и упасть в джунглях горного района Тамдао, но ни сам самолет, ни тела находившихся в нем пилотов найдены не были, и поэтому Юрий Поярков и Конг Фыонг Тхао числились пропавшими без вести.

Поиски летчиков начала в 2017 году группа местных энтузиастов после того, как к ним обратилась Анна Пояркова - внучка пропавшего советского офицера. Поисковики установили, что катастрофа произошла уже после достижения цели учебного полета на обратном пути на авиабазу и вычислили координаты предполагаемого места падения истребителя. В этом месте был найден фрагмент разбившегося самолета, что подтвердило их предположения. Позднее участники экспедиции обнаружили несколько обрывков парашютов, куски шин МиГ-21У, части обуви и личных вещей пилотов и, предположительно, фрагменты костей летчиков.

Министерство национальной обороны (МНО) Вьетнама, однако, не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть то, что обнаруженные поисковиками в джунглях материалы являются останками советского и вьетнамского военных пилотов. Как отметили в институте военной медицины при МНО, сейчас нет уже почти никаких шансов обнаружить хорошо сохранившиеся останки пилотов из-за того, что прошло слишком много времени и кости могли полностью разложиться.