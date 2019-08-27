Новые для России виды жуков обнаружили в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Энтомологи из Московского государственного педагогического университета (МПГУ) в ходе исследований в приморском нацпарке "Земля леопарда" обнаружили четыре новых для России видов жуков жужелиц. Об этом во вторник сообщила пресс-служба национального парка.

"Ученые нашли новый для России вид жуков жужелиц - Odacantha hagai Nemoto, 1989. Ранее этот вид считался эндемиком Японии, встречаясь на островах Хонсю и Хоккайдо. Еще минимум три вида жужелиц из родов Pterostichus Bon., 1810 и Amara Bon., 1810 впервые обнаружены на территории России, причем один из них - новый для науки. В ближайшее время они будут описаны в научных изданиях, после чего более подробная информация о них будет предана широкой огласке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые проводили исследования летом этого и прошлого годов. Поймать редких жуков было непросто, так как эти насекомые отлично маскируются и обитают в заболоченной местности.

Специалисты связывают обнаружение новых видов с несколькими факторами в совокупности. "В последнее время ученые стали чаще находить новые виды. Это связано, вероятно, и с вероятным глобальным потеплением, и с улучшением научных методов, более точным определением видов", - цитирует пресс-служба директора нацпарка "Земля леопарда" Виктора Бардюка.

Национальный парк "Земля леопарда" занимает площадь в 262 тыс. га, в него входят заповедник "Кедровая падь", заказник "Леопардовый", земли охотничьих хозяйств, военные полигоны, приграничная зона, а также западная часть Фрунзенского района Владивостока на полуострове Песчаный. Здесь обитает краснокнижный амурский тигр и дальневосточный леопард.