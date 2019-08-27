Во Вьетнаме обвинили в коррупции пятерых руководителей крупнейшего сотового оператора

ХАНОЙ, 27 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Вьетнама предъявили обвинения по подозрению в коррупции пяти высшим руководителям одного из крупнейших мобильных операторов Вьетнама - госкомпании Mobifone. Как сообщили во вторник в местном управлении уголовной полиции, исполняющий обязанности гендиректора Mobifone, три его заместителя и одна участница совета директоров компании подозреваются в причастности к громкому коррупционному скандалу, нанесшему значительный финансовый ущерб государству.

Всем им вменяется в вину "серьезное нарушение правил управления и использования государственного инвестиционного капитала", за что предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 220 вьетнамского уголовного кодекса, пояснили в полиции.

Масштабное расследование в отношении компании Mobifone вьетнамские власти ведут с начала 2018 года. Несколько лет назад Mobifone, нарушив регламент финансово-хозяйственной деятельности госкомпаний, приобрел 95% акций частного провайдера кабельного телевидения AVG и начал предоставлять услуги платного телевидения под своим брендом. Правоохранительные органы заподозрили наличие коррупционной составляющей в соглашении между Mobifone и AVG. Позже выяснилось, что сделка была проведена с многочисленными нарушениями, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму свыше 7 трлн донгов (свыше $300 млн).

В ходе расследования коррупционной схемы ранее уже были арестованы два бывших генеральных директора, бывшая заместитель гендиректора Mobifone, а также начальник департамента управления коммерческими предприятиями Министерства связи и массовых коммуникаций Вьетнама. Из-за этого резонансного дела своей должности также лишился и глава Минсвязи Вьетнама Чыонг Минь Туан. Он и его предшественник на посту министра Нгуен Бак Шон были арестованы по обвинениям в превышении должностных полномочий, а в апреле этого года правоохранительные органы предъявили им дополнительные обвинения в получении взяток.