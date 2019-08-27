За нарушения в школах Роспотребнадзор выписал штрафов на 200 млн руб.

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор вынес более 27 тыс. постановлений по фактам нарушений санитарных норм в школах в рамках подготовки к новому учебному году, сумма штрафов достигла 200 млн руб., сообщает ведомство во вторник.

"В ходе проверок готовности к учебному году специалисты Роспотребнадзора обследовали школы с применением лабораторно-инструментальных методов исследования, провели замеры уровней освещенности, заборы проб питьевой воды. По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий за выявленные нарушения санитарного законодательства вынесено более 27 тысяч постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма штрафов составила около 200 млн. руб.", - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, служба выдала около 12 тыс. предписаний о проведении ремонта школьных зданий, благоустройства территории, приобретения оборудования для пищеблоков. "Все предписания территориальных органов исполняются в установленные сроки", - отмечают в Роспотребнадзоре.