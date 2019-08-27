Роспотребнадзор замерит радиационный фон у берегов Белого моря в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Карелии со 2 сентября начнут проверку уровня радиации в Беломорске, Кеми, а также возьмут пробы из акватории Белого моря, сообщили ТАСС в ведомстве.

Региональные СМИ со ссылкой на информацию из соцсети "ВКонтакте" опубликовали снимки с острова Як, расположенного в Белом море в Кемском районе. Пожелтевшую листву во второй половине августа люди связали с влиянием повышенного радиационного фона после взрыва на военном полигоне в Нёноксе Архангельской области.

"В связи с нагнетанием различными СМИ ситуации о повышенном радиационном фоне в республике, связанного со взрывом в Архангельской области, управлением принято решение об организации замеров мощности дозы гамма-излучения на открытой местности в городах Беломорск и Кемь, а также воды Белого моря со 2 сентября", - говорится в ответе на запрос агентства.

Ежедневные замеры радиационного фона ведутся центром гигиены и эпидемиологии в Карелии в пяти городах - Костомукше, Сегеже, Сортавале, Кондопоге и Петрозаводске. Превышения гамма-излучения на этих точках выявлено не было. "Радиационный фон республики остается неизменным на протяжении многих десятилетий", - уточнили в управлении, добавив, что итоги проверки гамма-излучения на севере Карелии будут опубликованы на сайте управления.

О нормальных значениях радиации в Кемском районе в понедельник со ссылкой на данные МЧС сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков. По его просьбе ведомство провело замеры на участках в Кеми, поселке Рабочеостровск и на западном побережье острова Як. По результатам проверки 23 августа, допустимый показатель в 0,6 микрозиверта в час превышен нигде не был. "Институт леса КарНЦ РАН со своей стороны подтверждает информацию об отсутствии радиационного заражения Беломорья, а желтоватый цвет растительности, отметили в лаборатории ландшафтной экологии и охраны лесных экосистем, связан с наступлением осени", - говорится в сообщении.

ЧП на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошло 8 августа. В ночь на 10 августа Росатом сообщил, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять сотрудников госкорпорации, трое были госпитализированы. Пиковые значения уровня радиации в Северодвинске при инциденте кратковременно достигали от 0,45 до 1,78 микрозиверта в час при фоновых значениях от 0,13 до 0,16 микрозиверта в час.