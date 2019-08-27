Сев озимых зерновых культур на Ставрополье планируют начать в конце сентября

СТАВРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края планируют начать сев озимых зерновых культур в конце сентября 2019 года. В регионе началась подготовка перед проведением работ, сообщил ТАСС первый зампредседателя правительства края Николай Великдань.

"Оптимальные сроки сева озимых - с 20 сентября по 20 октября. Мы начали подготовку - семенной материал, поле, минеральные удобрения, топливо. Будем сеять около 2 млн га, зерновых культур, которые пойдут под зиму", - сказал он.

Урожай зерна без кукурузы в Ставропольском крае составил 8,3 млн тонн в 2019 году, задача аграриев на будущий год - показать результат не ниже этого года, отметил Великдань. "Это плановая цифра, делать прогнозы заранее сложно, в нынешнем году жаркая погода повлияла на урожай. Но ежегодно мы проводим работу с сортовыми семенами, внедряем новые технологии, используем новые удобрения, стараемся всегда расти", - добавил он.

Урожай зерна на Ставрополье в 2018 году составил 8,15 млн тонн (без кукурузы), доля продовольственной пшеницы - 79,3%. Потери из-за засухи составили порядка 1 млн тонн. В 2019 году часть районов края также вели уборку урожая в условиях засухи.