Власти готовы провести допобследование специалистов, помогавших при ЧП под Северодвинском

АРХАНГЕЛЬСК, 27 августа. /ТАСС/. Власти Архангельской области готовы дополнительно обследовать специалистов, которые находились рядом при ЧП 8 августа на военном полигоне под Северодвинском или участвовали в помощи пострадавшим, сообщил ТАСС губернатор региона Игорь Орлов.

Он отметил, что жители области могут проверить состояние здоровья в ходе диспансеризации. "Есть соответствующие процедуры диспансеризации, мы людей будем проверять, и, конечно, следить за их здоровьем", - добавил он.

Специальное обследование уже прошли более 110 человек, помогавших в ликвидации последствий ЧП в Нёноксе, из них 20 медиков обследовались в Федеральном медицинском биофизическом центре им. Бурназяна. Превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено. У одного из обследованных в мышечных тканях выявлены следовые, подпороговые количества элемента цезий-137, однако специалисты не связывают этот факт с участием в ликвидации последствий инцидента в Нёноксе.

Росгидромет 26 августа сообщил, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области 8 августа было выявлено присутствие "короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция". Сейчас, по данным ведомства, радиационная обстановка в регионе стабильная.

На военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области 8 августа произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Росатом сообщил, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое госпитализированы. Согласно информации Минобороны РФ, "никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме". По данным Росатома, трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.