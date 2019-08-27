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Опыт волонтерства будет учитываться в резюме с 2020 года

Как сообщили в Роструде, систему "Добровольцы России" планируется интегрировать с порталом "Работа в России", чтобы соискатели вакансий могли сообщать о соответствующем опыте работодателям
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Соискатели вакансий смогут сообщить о своем опыте волонтерской работы на портале Роструда "Работа в России" с 1 января 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Опыт добровольной и волонтерской работы может многое сказать о человеке потенциальному работодателю. Планируем интегрировать систему "Добровольцы России" с нашим порталом "Работа в России". В следующем году у пользователей "Работы в России" появится возможность при размещении резюме рассказать о своем волонтерском опыте - в резюме появится такая отметка", - сообщил собеседник агентства.

Портал "Работа в России" содержит информацию о более чем 1,3 млн актуальных вакансий, проверенных Рострудом.

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