Опыт волонтерства будет учитываться в резюме с 2020 года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Соискатели вакансий смогут сообщить о своем опыте волонтерской работы на портале Роструда "Работа в России" с 1 января 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Опыт добровольной и волонтерской работы может многое сказать о человеке потенциальному работодателю. Планируем интегрировать систему "Добровольцы России" с нашим порталом "Работа в России". В следующем году у пользователей "Работы в России" появится возможность при размещении резюме рассказать о своем волонтерском опыте - в резюме появится такая отметка", - сообщил собеседник агентства.

Портал "Работа в России" содержит информацию о более чем 1,3 млн актуальных вакансий, проверенных Рострудом.