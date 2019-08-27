"Уральские авиалинии" начали выпуск сувениров после аварийной посадки А321 в Подмосковье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала выпускать сувенирную продукцию, связанную с аварийной посадкой А321 в Подмосковье. Первой в продаже появились футболки с цитатой бортпроводника самолета Дмитрия Ивлицкого "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы", говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте авиакомпании в Instagram.

"По многочисленным просьбам мы сделали ограниченную партию футболок с фразой, которая уже стала крылатой: "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы". Приобрести товар можно в официальном интернет-магазине "Уральских авиалиний", - говорится в сообщении.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована.

Трагедии, по словам очевидцев и пассажиров, удалось избежать благодаря умелым действиям экипажа. Бортпроводник Ивлицкий, ориентируя пассажиров севшего самолета, произнес ставшую крылатой фразу "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы". 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества. По факту аварийной посадки СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Для расследования авиационного происшествия была сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета.