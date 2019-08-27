В Великом Новгороде впервые пройдет форум руководителей более чем 130 городов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Форум "Дни лидеров муниципального управления" впервые пройдет в Великом Новгороде в сентябре. Встреча соберет более 130 глав городов с населением до 500 тыс. человек, сообщила пресс-служба новгородского правительства во вторник.

"В Великом Новгороде 19 сентября пройдет первый форум для глав городов "Дни лидеров муниципального управления". Он пройдет в рамках форума "Среда для жизни: города" Его организует финансовый институт развития ДОМ.РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, в дискуссиях в рамках форума примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти. Главными спикерами заявлены министр экономического развития РФ Максим Орешкин, руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, лидер объединения "Конструкторы сообществ практики" Денис Коричин. Ключевыми темами встречи станут реализация национальных проектов, развитие малых городов с помощью внедрения проекта "Умный город", создание благоприятных условий для развития бизнеса.