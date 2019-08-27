Эксперты оценили вероятность возникновения войн в зависимости от развития технологий

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Развитие передовых технологий отчасти повышает агрессивность военных стратегий, однако может способствовать и снижению рисков возникновения крупных войн и конфликтов. Такой вывод содержится в представленном во вторник докладе "Будущее войны", подготовленном группой экспертов международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Пока технологии мало влияют на болевой порог, поскольку эта категория в большей степени привязана к идее баланса между политическими целями и издержками войны, - говорится в докладе. - Однако когда технологии автоматического управления и исключения человека из войны действительно достигнут высокого уровня развития, вероятность развития крупных войн может стать меньше".

По мнению авторов исследования, если технологиям когда-нибудь удастся исключить человеческий фактор, то "это может иметь позитивное действие". "Сама необходимость в боевых действиях сойдет на нет, поскольку просчитать их последствия наперед можно будет гораздо более точно, - считают эксперты. - Война, таким образом, сведется к штабным упражнениям и компьютерному моделированию". Оценить риски при планировании военных операций будет гораздо проще, отмечают они, и "если рассчитанный риск будет определен как непозволительный, аппетит к началу войны может быть действительно меньше".

Однако существует и другая тенденция, которая в докладе условно обозначена как "постъядерное разочарование". "В течение многих десятилетий крупные державы руководствовались не единственной, но доминирующей установкой - лишение противника победы, - указывается в исследовании. - Наращивание наступательных вооружений имело место, но преимущественно с целями сдерживания противника. В настоящий момент данное видение претерпевает важную трансформацию: ориентация не столько на лишение противника победы, сколько на обеспечение возможности собственной победы".

Эксперты связывают этот тренд, который повышает агрессивность военных стратегий и подразумевает соответствующую переориентацию базовых установок, как с изменениями политических настроений в мире, так и с тем потенциалом, который содержат в себе возникающие передовые технологии. "Уже сегодня новые технологии влияют на характер современных конфликтов, способствуют ухудшению среды международной безопасности, - подчеркивается в докладе. - Сценарий "ослепления" оппонента, отбрасывания его в технологический ХХ век расценивается как один из наиболее вероятных при будущей войне".

Угроза для России

Вместе с тем, обращают внимание авторы исследования, "если система взаимного сдерживания будет продолжать сохранять свою значимость и в новой технологической среде, возможно, войны будущего удастся если не избежать полностью, то отодвинуть на максимально дальнюю перспективу".

"На сегодняшний день состояние и качество вооруженных сил России оцениваются, в том числе оппонентами, как способное обеспечить оборону страны и нанести неприемлемый ущерб противнику в случае его нападения, - говорится в докладе. - Текущие российские возможности по гиперзвуковому оружию и ядерной триаде представляются достаточным основанием для оценки возможностей прямой конфронтации - "горячей войны" - как маловероятной".

Конфронтация в киберпространстве

Как в оборонном, так и в наступательном сегментах экспертам клуба "Валдай" видятся приоритетными два поля потенциального противостояния: кибер- и информационное пространство. "Зачастую в общественной дискуссии эти понятия смыкаются, но они не тождественны, - отмечается в докладе. - Информационное противоборство - это война идей. Побеждает тот, чей нарратив оказывается более убедительным. В то время как кибер - это сфера, в большей степени соотносящаяся с технологической тактикой: системы, сети, данные".

"Соответственно целями такого будущего противостояния является не прямое поражение, а "когнитивный эффект": дезориентация ценностей, повреждение "идеологического каркаса", самой способности противника к сопротивлению, - делают вывод авторы исследования. - Устоять в такой войне возможно только в совокупности ментальных и технологических методов во внешней и внутренней политике, наличии не только в армейских, но и в государственных структурах необходимой ментальной и организационной гибкости. Глубоко забюрократизированные, вертикальные структуры шансов выжить в современной войне, тем более в войне будущего, имеют немного".