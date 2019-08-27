В ГД оценили готовность законопроекта об усилении пожарного надзора за строительством

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Законопроект об усилении контроля со стороны Государственной противопожарной службой РФ при строительстве зданий, предусматривающий обязательную экспертизу проектной документации, готов ко второму чтению. Об этом во вторник журналистам сообщил председатель профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, законопроект "прошел согласование с профильными ведомствами и практически готов ко второму чтению".

"Мы убеждены в необходимости участия пожарных инспекторов во всех стадиях строительства зданий с массовым пребыванием людей - от их проектирования до ввода в эксплуатацию. Особое внимание при этом предлагается уделять торгово-развлекательным комплексам, кинотеатрам и концертным залам, учреждениям образования и здравоохранения. Находясь в них, люди должны быть полностью уверены в своей безопасности. Решить эту проблему поможет подготовленный нами закон", - сказал глава комитета.

Законодательная инициатива подготовлена по итогам анализа причин пожара в торговом комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове. Документ предусматривает возвращение в законодательство нормы об обязательном участии органов госпожнадзора в проведении экспертизы проектной документации и выдаче заключения о соответствии построенного или реконструированного здания требованиям пожарной безопасности.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 79 пострадали. Возбуждено три уголовных дела, их фигурантами стали 15 человек.