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Петру Мамонову предстоит вторая операция

Как сообщила его супруга Ольга Мамонова, пока ее мужа перевели из реанимации в обычную палату
Петр Мамонов Марина Лысцева/ТАСC
Описание
Петр Мамонов
© Марина Лысцева/ТАСC

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Актеру и музыканту Петру Мамонову через месяц предстоит вторая операция. Об этом сообщила во вторник ТАСС его супруга Ольга Мамонова.

"Перевели из реанимации в обычную палату [кардиологического отделения], через 30 дней [предстоит] вторая операция", - сказала она, отметив, что не знает, в чем именно будет состоять хирургическое вмешательство.

Будет ли Мамонов все время находиться в больнице или будет выписан, семья пока также не знает.

Мамонов был госпитализирован 24 августа в Москве с инфарктом миокарда. 26 августа ему сделали операцию на сердце в Первой градской больнице.

Создателю музыкальной группы "Звуки Му" Мамонову 68 лет. Он известен по своим моноспектаклям, играл в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан".

Мамонов - обладатель кинопремий "Ника", "Золотой орел", а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".

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