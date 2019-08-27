В АТОР связали рост спроса на туры бархатного сезона с низкой платежеспособностью

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Бронирование туров на бархатный сезон среди россиян в этом году выросло на 10-25% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Самыми популярными направлениями у туроператоров на сентябрь-октябрь в этом году стали Турция, Россия, Тунис, Испания, Кипр. Также пользуются спросом Италия, Черногория, Греция, Таиланд и Вьетнам. Увеличение спроса в этот период наблюдается в последние годы в том числе из-за снижения платежеспособности россиян, пояснили в ассоциации.

"Причина - в снижении платежеспособности наших соотечественников. Не желая отказываться от отпуска на море, россияне ищут возможности удешевить поездку и выбирают периоды, когда цены на отели на 20-30% ниже, чем в высокий сезон", - пояснили в АТОР.

Многие заказы на этот период делаются заранее по акциям раннего бронирования - зимой и весной, и даже за год. Так, туроператоры уже получают заявки на сентябрь и октябрь 2020 года.

Также остается высокой доля бронирований в последний момент - до 20-25% продаж в зависимости от направлений. Туроператоры ожидают, что спрос на горящие туры продолжит расти за счет появления скидок, в первую очередь на безвизовых направлениях: Россия, Турция, Тунис, Кипр, Израиль.

Еще один тренд бархатного сезона - рост спроса на отели 4-5 звезд благодаря сезонному снижению цен, сообщает АТОР. При этом некоторые туристы сокращают длительность путешествия.