Почему все замечательно, но никто не счастлив? Отрывок из книги Марка Мэнсона

Марк Мэнсон — экономист по образованию, а кто по профессии — сказать труднее: у него есть популярный блог и книги с житейскими наставлениями. Таких иногда называют тренерами по личностному росту, или как-то в этом роде. От других его отличает звучное имя, которое будто бы придумали не родители, а сценаристы боевиков, и грубый язык — словно со своими советами Мэнсон пытается перекричать людей в баре, куда вы вместе пришли. От него не ждешь откровений, но он достаточно проницательный и остроумный, чтобы послушать его рассуждения. Вопрос в заголовке, правда, сформулировал не Мэнсон, а американский комик Луис Си Кей. У Си Кея это и не вопрос вовсе, а утверждение. По его мнению, причина в том, что лучший из миров достался поколению избалованных идиотов. Статистика же указывает на то, что поколение миллениалов станет первым, чей достаток будет меньше родительского, так что, может, не такие уж они и избалованные. В том же ключе рассуждает и Марк Мэнсон в начале "Все хреново: Книги о надежде". И хотя речь у него идет о развитых странах, в России это чувство неопределенности известно так же хорошо.

Нам выпало интересное время: в материальном смысле наш мир стал, пожалуй, лучше, чем был когда-либо раньше, но это не мешает нам коллективно сходить с ума, представляя себе, что все мы живем в огромном толчке, в котором вот-вот спустят воду. По богатым, развитым странам расползается иррациональное чувство беспомощности. Это парадокс прогресса: чем лучше становится жизнь, тем больше тревоги и отчаяния мы ощущаем. В последние годы такие авторы, как Стивен Пинкер и Ханс Рослинг, в один голос твердят, что у нас нет оснований для пессимизма, что на самом деле человеческая жизнь еще никогда не была такой благополучной и, вероятно, в будущем она станет только улучшаться. Оба они написали толстенные, тяжеленные книги с кучей графиков и диаграмм, которые начинаются в одном углу и почему-то всегда заканчиваются в противоположном. Оба они в подробностях рассказали, как предубеждения и неверные установки, с которыми мы все живем, заставляют нас воспринимать действительность хуже, чем она есть. Прогресс, утверждают они, беспрерывно продолжался на протяжении всей современной истории. Люди сейчас образованнее и грамотнее, чем когда-либо раньше. Статистика насилия шла на убыль последние десятки лет, если не столетия. Расизм, сексизм, дискриминация и насилие над женщинами в наши дни достигли самой низкой отметки в истории человечества. Мы наделены бóльшими правами, чем когда-либо. Половина планеты имеет доступ к интернету. Уровень нищеты во всем мире опустился до рекордно низких показателей. Войны стали менее масштабными и случаются реже, чем когда-либо в истории. Дети умирают реже, люди живут дольше. Мы богаче, чем были во все времена. А еще мы победили кучу болезней и все такое.

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И они правы. Эти факты нужно знать. Но читать такие книги — все равно что слушать разглагольствования дядюшки Ларри о том, как тяжело им всем жилось, когда он был в вашем возрасте. Пусть даже он и прав, но ваши проблемы от этого не становятся проще. Потому что, несмотря на все эти радостные сводки, существует и другая неожиданная статистика: в США симптомы депрессии и тревоги достигли самого высокого уровня за последние 80 лет среди молодежи и за последние 20 лет среди взрослого населения. И проблема не только в том, что депрессией страдает все больше людей, но и в том, что от поколения к поколению она настигает их во все более раннем возрасте. С 1985 года и мужчины, и женщины все ниже оценивают свою удовлетворенность жизнью. Это, вероятно, отчасти связано с тем, как за последние 30 лет вырос уровень стресса. Количество передозировок наркотиков недавно стало критическим — США и Канаду захлестнула опиоидная эпидемия. Среди населения США как никогда распространено одиночество и чувство социальной изолированности. Почти половина американцев признаются, что чувствуют себя брошенными и одинокими по жизни. Социальное доверие в развитых странах сейчас не просто невысоко — оно стремительно падает: как никогда мало людей доверяют своему правительству, СМИ и друг другу. Когда в 1980-х годах исследователи интересовались у участников опроса, со сколькими людьми они обсуждали важные личные темы за последние шесть месяцев, самым распространенным ответом было "с тремя". К 2006 году самым распространенным ответом стало "ни с одним". При этом вокруг творится какой-то беспредел. В руках шизоидов либо уже есть, либо очень скоро окажется ядерное оружие. По всему миру растет и множится экстремизм — всех возможных видов, правый и левый, религиозный и светский. Конспирологи, незаконные вооруженные формирования, сурвивалисты и "препперы" (те, кто готовится к Армагеддону) стали до того популярными субкультурами, что уже граничат с мейнстримом. По факту мы — самые защищенные и благополучные люди в истории мира, но при всем том мы чувствуем себя как никогда безнадежно. Жизнь улучшается — а мы все больше впадаем в отчаяние. Это парадокс успеха. Об этом особенно красноречиво говорит один поразительный факт: чем богаче и безопаснее то место, где вы живете, тем больше у вас шансов дойти до самоубийства. Невозможно не признать, что за последние несколько сотен лет мы добились невероятных успехов в сферах здравоохранения, безопасности и материальных благ. Но вся эта статистика отражает прошлое, а не будущее. А надежду мы как раз-таки черпаем именно в будущем — точнее, в своих представлениях о нем.