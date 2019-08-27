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РЖД готовят обращение в правоохранительные органы из-за утечки данных сотрудников

В компании отметили, что утечки конфиденциальных данных клиентов не было

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) готовят материалы для передачи в правоохранительные органы после инцидента с публикацией в открытых источниках персональных данных сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РЖД.

"В РЖД проводится проверка по поводу инцидента с публикацией в открытых источниках информации, содержащей персональные данные о сотрудниках. Готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе холдинга.

В компании подчеркнули, что утечек персональных данных клиентов РЖД не произошло. "Система продажи билетов имеет защиту персональных данных высокой степени надежности", - заключили в пресс-службе.

Цифровые сервисы РЖД

Холдинг использует несколько онлайн-сервисов. Пассажирам доступен сайт и мобильное приложение для покупки билетов на поезд. Для сотрудников компании РЖД создали сервисный портал. Доступ в личный кабинет работники компании также могут получить с компьютера, планшета и смартфона.

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