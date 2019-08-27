ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тыс.

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал РФ виновной в нарушении ряда пунктов Конвенции по правам человека по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и обязал выплатить его представителям €34 тыс. Об этом сказано в решении Страсбургского суда, опубликованном во вторник на его сайте.

"Суд постановил признать РФ виновной в нарушении нескольких пунктов Европейской конвенции, в том числе в том, что она не обеспечила право Магнитского на жизнь и не провела справедливого расследования обстоятельств его смерти. Он также постановил выплатить представителям умершего €34 тыс. в качестве компенсации", - сказано в решении суда.

24 ноября 2008 года 37-летнего управляющего партнера аудиторской компании Firestone Duncan, аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского задержали по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. 26 ноября решением Тверского суда Москвы он был арестован. В октябре 2009 года следствие предъявило ему и основателю фонда Уильяму Браудеру обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере более 522 млн рублей. После 11 месяцев содержания под стражей в СИЗО "Бутырка" он умер в палате интенсивной терапии больницы СИЗО "Матросская Тишина" 16 ноября 2009 года. Уголовное дело в отношении Магнитского было прекращено 30 ноября того же года в связи с его смертью.