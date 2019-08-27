Певец Юлиан опроверг информацию о своей госпитализации

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Исполнитель песен "Русский вальс" и "Я так сильно тебя люблю" Юлиан (Васин) во вторник опроверг ТАСС информацию об ухудшении самочувствия и госпитализации.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 46-летний певец находится под круглосуточным наблюдением врачей из-за проблем с сердцем.

"У меня все хорошо. Я просто решил проверить свое здоровье. Видимо, просто кто-то увидел меня в медучреждении", - сказал Юлиан.

Певец Юлиан стал известен в 1990-х годах. Особую популярность ему принесли песни "Русский вальс", "Белая сирень", "Вишневый сад" и другие. Удостоен почетного звания "Заслуженный артист РФ".