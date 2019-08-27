Титов просит Путина поручить проверку законности дел Майкла Калви и Анатолия Локтионова

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил Владимира Путина поручить проверить законность возбуждения уголовных дел в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров, а также бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова.

"Прошу Вас дать поручение провести проверку законности и обоснованности возбуждения уголовных дел в отношении вышеуказанных предпринимателей", - говорится в обращении Титова к главе государства, имеющемся в распоряжении ТАСС.

В настоящее время на контроле бизнес-омбудсмена находятся обращения фигурантов дела Baring Vostok Майкла Калви, Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна, гендиректора компании "Первое коллекторское бюро" Максима Владимирова, совладельца холдинга "Юлмарт" Дмитрия Костыгина, руководителя компании "Русальянсстрой" Алексея Эккерта, первого вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова и еще почти 40 предпринимателей. "Анализ материалов обращений показывает, что фабулы уголовных дел, возбужденных в отношении предпринимателей, свидетельствуют о необоснованном переводе следственными органами гражданско-правовых споров в уголовную плоскость", - говорится в письме Титова. По его словам, органы предварительного расследования "часто пытаются решить вопросы гражданско-правового регулирования, привлекая предпринимателей к уголовной ответственности". Бизнес-омбудсмен отметил, что его неоднократные письма в органы прокуратуры и следствия не помогли добиться существенного изменения ситуации.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнеры были задержаны, а позднее арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Спустя некоторое время его и двух фигурантов дела перевели под домашний арест. Анатолий Локтионов занимал с 1998 по 2004 год пост вице-президента "Роснефти". В 2015 году он стал фигурантом уголовного дела в отношении сотрудников компании "Стройкласс" о хищении у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши 6,6 млн рублей.