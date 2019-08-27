Проект школы для артистов и аниматоров представлен на форуме "Машук"

ПЯТИГОРСК, 27 августа. /ТАСС/. Проект организации в Железноводске школы подготовки артистов и аниматоров представлен на Х Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук", который с 9 по 30 августа проходит в Пятигорске, сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации.

"Певица из Железноводска Виктория Лозовская защищает свой проект "ПоШУМим" на форуме "Машук". Проект предполагает организацию на базе курортного города бесплатной школы-студии по обучению артистов и аниматоров", - говорится в сообщении.

По словам автора проекта, в случае победы она потратит грант форума на обустройство образовательной площадки и приобретение костюмов и реквизита. "Мы живем в туристическом регионе. В год Железноводск посещает более 100 тыс. человек, необходимо, чтобы кроме здоровья они увозили от нас еще и хорошее настроение", - приводятся в сообщении слова Лозовской.

Пресс-служба сообщает, что в начале этого года девушка организовала бесплатную "Школу ведущих", где каждый может научиться красиво говорить.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.