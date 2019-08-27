Росгидромет планирует запустить систему "Метеоаларм" в 2020-2021 годах

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) в 2020-2021 годах планирует запустить в РФ систему "Метеоаларм", где прогнозы опасных явлений, в том числе информация о содержании радиоактивных элементов в атмосфере, будут сопровождаться пояснениями, насколько это опасно для людей и что следует предпринять. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава ведомства Максим Яковенко.

"Мы готовим свою систему альтернативного оповещения об опасных явлениях в стране, там мы поставим блок комментария, где будет описано, что это значит", - сказал он.

Яковенко пояснил, что речь идет о системе "Метеоаларм", которая развивается в Европе. "Росгидромет и другие европейские метеорологические службы сейчас с Всемирной метеорологической организацией проводят эксперимент, чтобы запустить "Метеоаларм" в этих странах и распространить на Россию. Там предусмотрено, что после каждых своих измерений мы будем комментировать, что это значит", - отметил собеседник ТАСС. По его оценкам, процесс интеграции может занять год-полтора.

Как сказал глава Росгидромета, сегодня наблюдательная сеть службы фиксирует минимальные изменения в состоянии окружающей среды.

"Может быть, это недоработка федералов, что мы не до конца объясняем, что это значит для граждан", - отметил Яковенко.

Росгидромет осуществляет госуслуги в области гидрометеорологии, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения, надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.