Кузнецова предложила обеспечить бесплатным горячим питанием школьников из малоимущих семей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением внести изменения в российское законодательство с тем, чтобы дети из малоимущих семей имели право на бесплатное горячее питание в школах и детсадах.

"Рекомендуем рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральный закон "Об образовании" в части установления бесплатного горячего питания для обучающихся из малоимущих семей", - сказала Кузнецова в ходе доклада на совещании в Общественной палате РФ по вопросам питания в образовательных учреждениях.

Она добавила, что за два года количество жалоб в аппарат уполномоченного по вопросам питания в образовательных учреждениях увеличилось на 36%. Как заявила Кузнецова, в ходе всероссийского мониторинга качества питания в образовательных организациях было проверено около 40 тыс. школ, в более чем 3 тыс. из них выявлены нарушения различного рода.