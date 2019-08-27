Минюст изучит решение ЕСПЧ по делу Магнитского

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минюст РФ в течение трех месяцев примет решение об обжаловании постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате РФ представителям аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского €34 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

"Рассматриваемое постановление не вступило в силу, в связи с чем решение по вопросу его обжалования в Большой Палате ЕСПЧ будет принято Минюстом России по итогам изучения в течение установленного трехмесячного срока", - сообщили в Минюсте.

Во вторник ЕСПЧ признал РФ виновной в нарушении нескольких пунктов Европейской конвенции, в том числе в том, что она не обеспечила право Магнитского на жизнь и не провела справедливого расследования обстоятельств его смерти. Суд постановил выплатить представителям умершего €34 тыс. в качестве компенсации.

Представителями Магнитского выступали его вдова Наталья Жарикова и мать Наталья Магнитская.

Дело Магнитского

24 ноября 2008 года 37-летнего управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan, аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был задержан по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. 26 ноября решением Тверского суда Москвы он был арестован. В октябре 2009 года следствие предъявило ему и основателю фонда Уильяму Браудеру обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере более 522 млн рублей. После 11 месяцев содержания под стражей в СИЗО "Бутырка" он умер в палате интенсивной терапии больницы СИЗО "Матросская Тишина" 16 ноября 2009 года. Уголовное дело в отношении Магнитского было прекращено 30 ноября того же года в связи с его смертью.