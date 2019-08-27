"Уральские авиалинии" объяснили, почему аварийно севший A321 не передадут в музей

"Наш самолет находится под таможенным обременением. К сожалению, мы не можем никуда его передать", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку в Подмосковье 15 августа, не будет передан в музей из-за юридического статуса. Об этом сообщили представители авиаперевозчика.

Генеральный директор авиаперевозчика Сергей Скуратов ранее сообщил, что самолет восстановлению не подлежит и будет утилизирован.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована.

Трагедии, по словам очевидцев и пассажиров, удалось избежать благодаря умелым действиям экипажа. 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества. По факту аварийной посадки СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Для расследования авиационного происшествия была сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета.