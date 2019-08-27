Онищенко выступает за введение бесплатного питания в школах

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что питание школьников в образовательных учреждениях должно быть бесплатным.

"Мы сегодня с вами являемся свидетелями того, когда разрушается наша национальная культура питания, [разрушается] мусорной едой, которая специально заточена на то, чтобы мы ели не по режиму, даже не ели, а перекусывали, это вот самое страшное обстоятельство, которое наносит урон здоровью наших детей. Главная цель - добиться того, чтобы наше питание было, как и учебники в школах, бесплатным", - сказал он во вторник в ходе доклада на совещании в Общественной палате РФ по вопросам питания в образовательных учреждениях.

"Госдума разрабатывает соответствующий закон о школьном питании, он будет переходящим, не исчерпывающим", - добавил Онищенко. В разговоре с ТАСС депутат пояснил, что законопроект будет предусматривать бесплатное питание для определенных категорий школьников, но не уточнил - для каких именно.

Как заявила на совещании уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, в ходе всероссийского мониторинга качества питания в образовательных организациях было проверено около 40 тыс. школ, в более чем 3 тыс. из них выявлены нарушения различного рода. Среди основных выявленных в ходе мониторинга проблем - "разные столы", когда у обучающихся в тарелках находятся блюда разной стоимости и различающиеся по составу ингредиентов, нарушения санитарно-эпидемиологических норм, отказы детей от "невкусной или холодной" еды.