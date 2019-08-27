Заявления об увольнении из больницы Нижнего Тагила заберут еще два хирурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Два хирурга Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила решили забрать заявления об увольнении после встречи с министром здравоохранения Свердловской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе учреждения.

Шестеро хирургов решили уволиться из больницы в Нижнем Тагиле. Что известно о ситуации

Заявления об увольнении написали шесть хирургов - все врачи обоих хирургических отделений больницы. Один из них забрал заявление по итогам работы комиссии регионального Минздрава 23 августа. Во вторник с врачами пообщался министр здравоохранения региона Андрей Цветков, заместитель губернатора Павел Креков и представители общественных организаций.

"Министр разговаривал за закрытыми дверями с каждым из хирургов по отдельности. Двое из них пообещали, что заберут заявления, остальные раздумывают. Все [они] на рабочем месте", - сказала собеседница агентства, уточнив, что таким образом увольняться передумали уже три хирурга.

Итоги поездки в Нижний Тагил комиссия представит на совещании по улучшению ситуации в здравоохранении, которое вечером проведет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.