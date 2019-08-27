Ключ шифрования для онлайн-выборов в Мосгордуму будет разделен на семь частей

МОСКВА, 27 августа. /ТАССС/. Ключ шифрования, с помощью которого подведут итоги онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва, будет разделен на семь частей, которые будут хранить по раздельности до окончания голосования. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

"Чтобы никто не знал до момента окончания голосования, за кого отдан голос, сформированный ключ шифрования будет разделен на несколько частей. Эти части раздаются уже ответственным хранителям, которые будут отвечать за то, чтобы никто не получил даже теоретическую возможность расшифровать голоса. Семь частей окажутся у семи хранителей ключа, которые после окончания голосования соберут ключ, что даст старт расшифровке голосов, поданных в день голосования", - сказал Костырко.

Он уточнил, что ключ шифрования был увеличен до длины в 1024 бита после письма криптографа из Франции Пьеррика Годри. Иностранному специалисту за обнаруженную слабость в системе онлайн-голосования глава общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов выплатил вознаграждение в размере миллиона рублей. Увеличенный ключ шифрования, сформированный в блокчейне, был проверен на взлом и стойкость.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в трех избирательных округах: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное).

Участие в тестировании принимают жители Москвы старше 18 лет, у которых есть личный кабинет на портале mos.ru. В нем должны быть указаны паспортные данные, адрес, СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве в одном из трех избирательных округов. Учетную запись следует подтвердить, это можно сделать в любом центре "Мои документы". При себе нужно иметь паспорт и данные СНИЛС.

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.