Центр компетенций WorldSkills планируется открыть в Дагестане для реконструкции памятников

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Центр компетенций, специализирующийся на обработке камня, может появиться в Дагестане для воссоздания исторических памятников, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского молодежного центра занятости "Успех".

"В Дагестане планируется открытие центра компетенции WorldSkills. Во всем мире, в том числе и в Дагестане, имеется огромное количество исторических и архитектурных памятников, которые требуют периодической реставрации. На территории нашей республики добываются различные породы камней, в том числе, известняковые. Надо взяться за восстановление памятников", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, суть проекта заключается в оснащении центра современным оборудованием по обработке камня, где смогут проходить обучение, как жители Дагестана, так и представители других регионов.

"Через центр мы могли бы восстановить недостающие детали [памятников] в первозданном виде. Это дело достаточно дорогое, затратное, но рано или поздно мы к этому придем. В центре мы будем обучать специалистов, которые в дальнейшем будут работать на этом оборудовании и производить качественный материал", - приводит пресс-служба слова директора центра "Успех" Шамиля Магомедова.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.