В Буденновске построили стадион в рамках соцпрограммы компании "Лукойл

БУДЕННОВСК /Ставропольский край/, 27 августа. /ТАСС/. Стадион, соответствующий европейским стандартам, открылся во вторник в Буденновске Ставропольского края.

Выступая на церемонии открытия губернатор Владимир Владимиров отметил, что комплекс создается на месте бывшего кирпичного завода. "Рад, что площадка кирпичного завода превращается в место, куда можно сходить в бассейн, сыграть в футбол, это возможность для детей и молодежи заниматься спортом", - сказал он.

Стадион построен в городе в рамках социальной программы компании "Лукойл". Глава "Лукойла" Вагит Алекперов на церемонии отметил, что на территории города "будет мегапроект, уникальный газохимический комплекс", строительство которого будет сопровождаться созданием социальных объектов. "Надеюсь, что здесь сформируется спортивный центр для города Буденновска", - заметил Алекперов.

Как пояснил ТАСС представитель городской администрации, на стадионе уложено футбольное поле шестого поколения по стандартам FIFA. "Здесь пять беговых дорожек, волейбольная площадка, сектор для толкания ядра. Это первое футбольное поле такого уровня в Буденновске", - пояснил представитель администрации.

В 2017 году в Буденновске был открыт крупный спортивно-тренировочный центр, который включает в себя каток с искусственным льдом, бассейн для спортивного плавания, универсальный зал с трибунами на 770 мест. Рядом с этим комплексом и создано футбольное поле. По данным администрации, с момента открытия спорткомплекса в нем провели девять турниров международного уровня и более 30 соревнований всероссийского уровня.