Генпрокуратура сообщила о дополнительных исследованиях по защите аэропортов от птиц

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной сообщил о дополнительных исследованиях для повышения эффективности орнитологической безопасности в аэропортах.

"По инициативе Генеральной прокуратуры еще с прошлого года совместно с Минтрансом прорабатывается вопрос дополнительной корректировки той нормативной базы в этой сфере, которая сейчас существует. Проводятся дополнительные исследования, которые призваны повысить эффективность общегосударственной работы по обеспечению безопасности полетов в части орнитологического обеспечения. Также могу добавить, что в мире пока, к сожалению, не существует ни одной системы, которая могла бы полностью обеспечить этот фактор безопасности", - сказал он, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

"Мы стараемся помогать нашим коллегам из других областей, из сферы авиации, из Минтранса, искать самые передовые технологии и также обеспечивать своевременное улучшение и корректировку нормативной базы для того, чтобы проще было либо ликвидировать угрозу, а лучше ее предотвратить", - сказал представитель ведомства.

Он подтвердил, что в надзорное ведомство поступило обращение от замгендиректора авиакомпании "Победа" Бориса Зуева, в котором он сообщал о неблагоприятной орнитологической обстановке в ряде аэропортов. Куренной отметил, что вопросы орнитологического обеспечения полетов находятся на постоянном контроле транспортных прокуроров.

Также территориальные прокуроры отдельно ориентированы центральным аппаратом Генпрокуратуры на пресечение размещения свалок на приаэродромных территориях. "А это как раз один из основных факторов, привлекающих птиц", - отметил Куренной. По его словам, проверочные мероприятия проводятся на постоянной основе, чтобы обеспечить в нашей стране в целом орнитологическую безопасность и чтобы она соответствовала международным стандартам.

15 августа самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. По данным перевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 75 человек, один пострадавший был госпитализирован.