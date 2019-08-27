В Генпрокуратуре считают, что большинство авиапроисшествий происходит по вине экипажа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Авиапроисшествия в большинстве случаев происходят по вине экипажа, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

"Несмотря на принимаемые меры, ситуация в сфере обеспечения безопасности полетов остается неблагоприятной. <...> Причиной большинства авиационных происшествий являются действия членов экипажей воздушных судов", - сказал он, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

По словам Куренного, в первом полугодии года число авиаинцидентов снизилось с 17 до 13 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество погибших продолжает оставаться высоким, отметил представитель Генпрокуратуры.

Куренной также рассказал о выявляемых прокуратурой нарушениях в авиационной сфере. В частности, нарушения происходят при обучении пилотов. "То есть, на бумаге обучили, в действительности человек такого обучения не получал", - сказал он. Также в деятельности квалификационных комиссий территориальных управлений Росавиации выявлялись факты нарушений при выдаче свидетельств авиаспециалистам. Кроме того, при расследовании авиационных событий не всегда выяснялись причины и не вырабатывались меры по недопущению подобных ситуаций в будущем.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что в прошедшем полугодии принимались специальные меры, которые направлены на обеспечение надлежащей подготовки авиационных специалистов именно с помощью прокурорского реагирования. В ходе проверок были установлены факты отсутствия необходимого материально-технического обеспечения, кадровых условий в организациях, обучающих летчиков и обслуживающий персонал воздушного судна. Некоторые из учреждений действовали без необходимых сертификатов. "Что касается авиакомпаний, то там выявлялись случаи допуска пилотов без прохождения соответствующей летной и тренажерной подготовки, у некоторых даже не было права на управление конкретным типом воздушного судна", - сказал Куренной.