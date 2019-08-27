Депутат Заксобрания: хирурги в Нижнем Тагиле хотят диалога о кадровых проблемах

Заявления об увольнении написали шесть хирургов - все врачи обоих хирургических отделений больницы. Один из них забрал заявление по итогам работы в Нижнем Тагиле комиссии регионального минздрава 23 августа. Еще два передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым во вторник.

"Практически все хирурги на самом деле не хотят уходить, а хотят в диалоге донести свои мысли и предложения. Причем не только о зарплате, но и о кадровых проблемах (например в анастезиологии), о повышенном внимании правоохранительных органов к так называемым врачебным ошибкам, о необходимости распределения после вуза, о более гибкой системе оплаты труда, организации дежурств. Вывод простой - руководители учреждений в повседневной жизни должны быть в постоянном контакте с людьми. А в сложных ситуациях принимать быстрые решения по перераспределению ресурсов, в том числе человеческих", - написал Шептий в своем аккаунте в Facebook во вторник после поездки в Нижний Тагил.

По словам депутата Госдумы от Нижнетагильского избирательного округа Алексея Балыбердина, нагрузка на хирургов ЦГБ № 1 возросла после ухода специалистов Демидовской больницы. "Я поддерживаю хирургов Нижнего Тагила в их желании увеличить себе зарплату и улучшить условия труда, готов в этом всячески содействовать в рамках своих полномочий. Но! Я не могу поддержать тот метод, который выбрали хирурги из Демидовской больницы. Считаю, что, уволившись все разом, они поставили под угрозу жизни и здоровье тагильчан, тех, кому в тот момент необходима была хирургическая помощь", - написал депутат во вторник в своем аккаунте в Facebook.

Как сообщал ранее ТАСС пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков, хирургическая помощь во всех медицинских организациях Нижнего Тагила оказывается в полном объеме. Специалисты из Екатеринбурга будут работать в Демидовской больнице вахтовым методом до тех пор, пока штат не будет полностью укомплектован.