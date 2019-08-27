{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На сельскохозяйственной ярмарке в Брянске корову нарядили в военную форму

Владелец животного хотел таким образом напомнить об истории родной области
' Vdrebezgi32 Коломейцев/YouTube'

ТАСС, 27 августа. Корову на сельскохозяйственной ярмарке в Брянске нарядили в шинель и шапку-ушанку военных лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Брянской области во вторник.

"В шинель и шапку-ушанку военных лет была одета одна корова, принадлежащая руководителю хозяйства ООО "Молочное". Это была личная инициатива руководителя хозяйства. Как он сам пояснил, ничего крамольного под этим не подразумевал", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, владелец коровы хотел таким способом напомнить об истории родного региона. "Известно, что Брянщина - партизанский край. По словам руководителя хозяйства, корова была единственным кормильцем на селе. Когда немцы заходили в села, они забирали всю продукцию, кормить людей было нечем, поэтому коров маскировали, как военную технику, накрывая их шинелями", - пояснили в пресс-службе.

Теги
РоссияБрянская область
Власти Ростовской области направят 4,8 млрд рублей на капитальный ремонт жилых домов
Работы проведут в 1385 многоквартирных домах, в том числе в них заменят 387 лифтов
Читать полностью