На сельскохозяйственной ярмарке в Брянске корову нарядили в военную форму

ТАСС, 27 августа. Корову на сельскохозяйственной ярмарке в Брянске нарядили в шинель и шапку-ушанку военных лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Брянской области во вторник.

"В шинель и шапку-ушанку военных лет была одета одна корова, принадлежащая руководителю хозяйства ООО "Молочное". Это была личная инициатива руководителя хозяйства. Как он сам пояснил, ничего крамольного под этим не подразумевал", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, владелец коровы хотел таким способом напомнить об истории родного региона. "Известно, что Брянщина - партизанский край. По словам руководителя хозяйства, корова была единственным кормильцем на селе. Когда немцы заходили в села, они забирали всю продукцию, кормить людей было нечем, поэтому коров маскировали, как военную технику, накрывая их шинелями", - пояснили в пресс-службе.