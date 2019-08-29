Рабочее кресло, от которого не болит спина, и другие проекты — финалисты конкурса Rukami

Дети и подростки придумывают и делают эти вещи сегодня, чтобы завтра наша жизнь могла стать удобнее и лучше

С 31 августа по 1 сентября в Москве пройдет Международный фестиваль идей и технологий Rukami. Его площадка соберет изобретателей и технологических энтузиастов. На фестивале состоится презентация проектов, которые вышли в финал конкурса технического творчества Rukami. Он призван продемонстрировать актуальные инженерные и научно-технические решения молодежи (до 21 года) в разных сферах — от космоса до игр. ТАСС рассказывает о нескольких проектах-финалистах. Кто знает, может быть, в будущем они войдут в нашу повседневность. "Чтобы людям было комфортно" Рабочее место будущего, от которого у вас не будет болеть спина Это кресло напомнит вам фантастические книги. У него есть крепления для мониторов и стол для клавиатуры, оно огромное и смахивает на миниатюрный космический корабль. Если смотреть на него сбоку, напоминает букву G. Оно так и называется — G-chair. Это "рабочее место будущего", в котором человек может долго работать не уставая. Его сделали Андрей Логачев из Тулы и его сын — 14-летний Даниил. "Я лет 15 работаю программистом, и спина уже сильно изношена", — объясняет Андрей. Он искал для себя идеальное рабочее кресло. Нашел за рубежом, но стоили они от четырех до восьми тысяч долларов. "Я посмотрел, какие есть решения, и решил придумать свое, — рассказывает он. — Я люблю работать руками, уже имел дело со сваркой и поэтому собирал его тоже сам".

Вся установка — подвижная. В ней есть привод, который меняет угол наклона всей конструкции. Как бы вы ни сели, мониторы и клавиатура подстроятся под вас. Это помогает разгрузить спину. "Я спокойно провожу в нем рабочий день, — говорит Андрей. — А раньше через какое-то время надо было встать и пройтись, потому что начинала спина ныть. Сейчас лучше". Сама конструкция сделана из металла. "Как бы это странно ни звучало, но с металлом проще работать, — объясняет Логачев. — Можно заказать единично, сварить, погнуть одну штуку. Когда работаете с пластиком, его надо заказывать партиями". В итоге весит G-chair около 80 кг, занимает много места и подойдет любому человеку с ростом от 140 до 200 см. Оно обошлось Андрею примерно в $2 тыс. "Многие друзья, увидев его, сказали: "Хочу!", — рассказывает Андрей. — Но до "сделай мне такое же" у нас не дошло. Я еще одну штуку делать не буду — долго". Чтобы поставить дело на поток, нужны инвестиции. Андрей привозил G-chair на инвестфорум в "Сколково", но, как он говорит, "никто не заинтересовался". Поэтому пока установка будет существовать в единственном экземпляре.

Описание Проект кресла, придуманного Андреем Логачевым © Личный архив Андрея Логачева

Логачев много работает из дома, и G-chair стоит у него на балконе. И хотя некоторые думают, что дома (да и в современном офисе) многие предпочитают работать на диване или пуфике, Андрей с этим не согласен. "Я на пуфике не смогу, мне надо, чтобы все было жестко, закреплено, не шаталось и не болталось, — говорит он. — Надо расширять варианты рабочих мест. Надо придумывать такие решения, чтобы людям было комфортно". "Не надо говорить ребенку, что он фантазер" "Умный" спортивный зал, который делает за учителя техническую работу Представьте: школьники приходят на урок физкультуры, и спортивный зал подстраивается под них. Баскетбольная корзина поднимается или опускается в зависимости от среднего роста учеников. Потом она еще и подсчитает количество попаданий мяча и сама выставит оценку в электронный журнал. Другое приспособление подсчитает длину прыжков с места, выберет лучший результат и тоже выставит оценку. В итоге ребята смогут позаниматься дольше, потому что не нужно будет тратить время на "подгонку" снарядов вручную. А учитель вместо того, чтобы смотреть на секундомер, сможет следить, чтобы ученики не халтурили и не нарушали технику безопасности.

Описание На занятиях в робоцентре "Полигон" © Пресс-служба робоцентра "Полигон"

Как говорит методист московского робоцентра "Полигон" Наталья Кадыкова, чего-то особенно нового в "умном" спортзале нет — похожие идеи используют в большом спорте или фитнес-залах. Но приспособить их к школам придумали ее ученики, занимающиеся в робоцентре. Наталья Кадыкова давно делает проекты с детьми. Ее бывший ученик, Георгий Титов, теперь сам педагог в "Полигоне". С Иваном Ставропольцевым, Александром Петровским и Романом Докучаевым (ребятам по 9–10 лет) они работают долго — с кем-то год, с кем-то два. Проект решили сделать, чтобы как-то закрепить знания. "Такие вещи позволяют выяснить для себя моменты, которых нет в программе, — говорит Кадыкова. — Это мотивирует: нужно научиться еще чему-то, чтобы у тебя все заработало".

Идея была общая. Педагоги, дети и родители думали в сторону "умного" образования: хотелось сделать что-то актуальное. Сначала хотели сделать "умный" костюм, помогающий учителю физкультуры определять физическое состояние ребенка. Но это оказалось слишком сложным. Стали искать дальше, читать и опрашивать учеников своих школ. "Дети рассказали, что увидели: на физкультуре немножко нерационально используется время педагога", — говорит Кадыкова. В итоге сделали "умный" спортзал. Пока он существует только в виде модели: площадка два на два метра с тремя снарядами — для прыжков в длину, для челночного бега и для игры в баскетбол. На ней тесновато, но поработать можно. Еще там есть робот-администратор, к которому приходят все данные о занятиях ученика. Проект уже выиграл Московскую командную олимпиаду по робототехнике.

"Если ребенок хочет, чтобы робот полетел, не надо говорить ему, что он фантазер. Надо подумать вместе: это фантастика или нет? Если нет, давай подумаем, как это сделать, — говорит Наталья Кадыкова. — В девять лет они уже могут собрать информацию и определить, что можно воплотить, а что нельзя". Кадыкова уверена: навыки проектной работы пригодятся детям вне зависимости от того, вырастут они технарями или гуманитариями. Некоторые из ее учеников занимаются робототехникой с шести лет. И "умный" спортзал — это явно только начало. "Это идея моей мамы" Гардероб, для которого не нужен человек и который никогда не перепутает вещи Вы приходите к врачу или в театр, снимаете верхнюю одежду и хотите повесить ее в гардероб. Представьте, что вам не нужно ждать гардеробщика, брать номерок и, главное, ждать в очереди. Вы просто нажимаете на кнопку и оставляете отпечаток пальца. К окошку подъезжает свободная вешалка для вашего пальто. Уходя, вы снова прикладываете палец к датчику, и система, сверив отпечатки, возвращает ваши вещи.

Описание Никита Тимиршин и его проект "Робогардероб" © Личный архив семьи Тимиршиных

"Робогардероб" создал 14-летний Никита Тимиршин из Новосибирска. "Это идея моей мамы, — говорит он. — Она ее придумала, потому что в поликлинике был гардеробщик медленный". Робототехникой и программированием Никита занимается примерно три года. Когда-то с друзьями сделал что-то вроде робота-дворника, как он говорит сам, "зачищальщика территории". Раньше занимался в школе, теперь — самостоятельно. "Робогардероб" Никита готовил для фестиваля инженерного творчества Engeneration-2019, но что-то не сложилось с датами. Решил поучаствовать в фестивале Rukami.