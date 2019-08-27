Роструд начал выстраивать систему стажировок для студентов

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Роструд начал развивать на портале "Работа в России" платформу для стажировок, которая соединит работодателей, вузы и студентов. Первые результаты создания раздела будут в конце 2019 года, сообщил во вторник ТАСС замглавы ведомства Денис Васильев на полях 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

"Мы планируем организовать маркетплейс, который будет соединять работодателей, образовательные учреждения и студентов, желающих пройти стажировки. Мы понимаем, что это очень востребовано среди студентов. Многие молодые люди желают получить не только академические знания, но и практику. Такие дополнительные возможности значительно ускоряют и облегчают выход человека на рынок труда. Сейчас идут работы по созданию данного раздела, и мы рассчитываем, что первые результаты будут к концу года", - сказал он.

Васильев уточнил, что пространство для развития стажировок будет базироваться на портале Роструда "Работа в России". "Наша платформа позволяет организовать взаимодействие вузов с работодателями и соискателями. Сейчас процесс направления студентов на практику является довольно трудоемким. Мы рассчитываем, что, объединив на одной площадке всех участников взаимодействия при организации стажировок, нам удастся значительно упростить и активизировать это процесс", - добавил он.

Васильев отметил, что в настоящее время порядка 2 млн пользователей создали на портале личные кабинеты. По его словам, на ресурсе на данный момент более 30 тыс. предложений по стажировкам.