Почти 200 спасателей обеспечивают безопасность авиасалона МАКС-2019

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Безопасность авиасалона МАКС-2019, который проходит в подмосковном Жуковском, обеспечивают почти 200 сотрудников МЧС. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС.

"Для обеспечения пожарной безопасности и ликвидации последствий возможных ЧС при проведении салона задействована группировка сил и средств МЧС России в составе 180 человек и 41 единицы аварийно-спасательной и пожарной техники", - сказали в министерстве.

В рамках салона МЧС покажет свой вертолет Кa-32А11ВС, предназначенный для поисково-спасательных работ, пожаротушения, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования. Вертолет имеет более 40 опций противопожарного оборудования.

Авиасалон МАКС-2019, в котором принимают участие более 800 компаний со всего мира, проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Первые три дня салон будет открыт для специалистов и представителей бизнеса, а с пятницы по воскресенье его смогут посетить все желающие. Общая площадь экспозиций в павильонах составит 26,5 тыс. кв. м, а на открытых площадках - 45 тыс.