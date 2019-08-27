Власти Оренбургской области назвали возможную причину появления запаха сероводорода

ОРЕНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Высокая температура воздуха могла стать причиной появления в Оренбургской области запаха сероводорода, на который за последние две недели неоднократно жаловались жители. Об этом сообщил во вторник ТАСС и. о. министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Константин Костюченко.

"Одна из причин появления неприятного запаха в атмосфере Оренбуржья - очень высокая температура воздуха. Любое небольшое пятнышко [нефтепродуктов] нагревается и испаряется. Штиль для недропользователей также является неблагоприятными метеоусловиями", - рассказал Костюченко.

В ночь на вторник жители Оренбурга вновь обращались по поводу неприятного запаха, поступило четыре жалобы. "Органолептически загрязнение воздуха ощущалось, но экологические посты не выявили превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере, как и в поселке Переволоцком в воскресенье", - уточнил и. о. министра, добавив, что у экологического поста ограниченный радиус действия: при определенных условиях облако газа может не попасть в воздухозаборник.

В ночь с 25 на 26 августа десять жителей поселка Переволоцкий Оренбургской области обратились к медикам с жалобами на тошноту, головокружение и слабость. По данным Минздрава региона, признаков отравления ядовитыми газами нет. У всех обратившихся взяли анализы, их обрабатывают в химико-токсикологической лаборатории Оренбурга.

На прошлой неделе полиция Оренбургской области возбудила уголовное дело в связи с загрязнением окружающей среды. Поводом стали материалы прокурорской проверки и данные экологической службы региона, передвижные лаборатории которой зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в 11 раз в черте Оренбурга.