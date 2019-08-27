АО "Арктикнефть" погасило долг по зарплате почти в 20 млн рублей по требованию прокуратуры

АРХАНГЕЛЬСК, 27 августа. АО "Арктикнефть" после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по заработной плате перед 141 сотрудником на общую сумму почти в 20 млн рублей, об этом во вторник сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"По требованию прокуратуры Ненецкого автономного округа работникам АО "Арктикнефть" выплачена заработная плата на сумму более 19,961 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в рамках проверки было установлено, что у АО "Арктикнефть" за май - июль 2019 года имеется задолженность по заработной плате перед 141 сотрудником. Прокуратурой Ненецкого автономного округа руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время задолженность погашена.

"Арктикнефть" - российская компания, работающая в нефтегазовой отрасли. Компания реализует свою продукцию на внутреннем рынке, а также экспортирует ее в такие страны, как Украина, Польша, Чехия, Германия, Словакия и Венгрия. "Арктикнефть" работает через четыре филиала и одно представительство, расположенное в Москве. Кроме того, компания имеет 14 дочерних и зависимых компаний. Арктикнефть является второй по величине государственной нефтяной компанией в мире по разведанным запасам углеводородов. Компания имеет около 1,3% мировых запасов нефти и 2,3% мировой добычи нефти.