Кто придумал школу и когда можно пропускать уроки. Что ищут в "Яндексе" к 1 сентября

В преддверии начала учебного года аналитики "Яндекса" провели исследование и узнали о самых популярных запросах пользователей, связанных со школой и 1 сентября. Как отмечается в сообщении компании, анализ был проведен в период с 23 августа 2018 года по 23 августа 2019 года.

Что касается запроса с "1 сентября", чаще всего на эту тему искали "1 сентября картинки", "прически на 1 сентября", "поздравление на 1 сентября", а также тексты стихов и поздравлений.

С помощью слов "школьная" и "форма", пользователи по большей части узнавали "где купить школьную форму", "зачем нужна школьная форма" и "что такое шеврон на школьной форме".

Другими популярными запросами в "Яндексе" с вопросительными словами и словом "школа" оказались: "при какой температуре можно не идти в школу", "как узнать, к какой школе относится ребенок по прописке", "кто придумал школу".