Кто придумал школу и когда можно пропускать уроки. Что ищут в "Яндексе" к 1 сентября

В преддверии начала учебного года аналитики "Яндекса" провели исследование и узнали о самых популярных запросах пользователей, связанных со школой и 1 сентября. Как отмечается в сообщении компании, анализ был проведен в период с 23 августа 2018 года по 23 августа 2019 года.
Что касается запроса с "1 сентября", чаще всего на эту тему искали "1 сентября картинки", "прически на 1 сентября", "поздравление на 1 сентября", а также тексты стихов и поздравлений.
С помощью слов "школьная" и "форма", пользователи по большей части узнавали "где купить школьную форму", "зачем нужна школьная форма" и "что такое шеврон на школьной форме".
Другими популярными запросами в "Яндексе" с вопросительными словами и словом "школа" оказались: "при какой температуре можно не идти в школу", "как узнать, к какой школе относится ребенок по прописке", "кто придумал школу".
"Запросы со словами "школьный" и "дневник" чаще всего задавали 4 сентября 2018 года - в 2,4 раза больше обычного. Интерес к ранцам активно рос с середины лета и достиг пика 19 августа 2019 года: "Яндексу" поступило в 2,3 раза больше запросов со словами "ранец", "рюкзак" и "портфель", чем в среднем в течение года", - отмечается в сообщении.