На главный купол соборной мечети Крыма уложили более 20 т свинца

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Строители уложили более 20 т свинца на главный купол соборной мечети Крыма, работы были выполнены за полтора месяца, сообщил во вторник ТАСС Зия Алиев, начальник планово-технического отдела генерального подрядчика строительства мечети, компании "СГМ-групп".

Ранее в ходе встречи с общественниками в Симферополе 18 марта Путин сообщил, что пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму, и тот, по мнению президента РФ, положительно отнесся к этому предложению.

"Мы завершили укладку свинца на главном куполе. Всего пошло более 20 т, укладка осуществлялась на высоте 22 м, диаметр купола - 18 м, он является самым большим в Крыму. Работы были выполнены примерно за полтора месяца", - сообщил Алиев.

Он отметил, что свинец является традиционным материалом для покрытия культовых мусульманских сооружений. Из свинца выполнены кровли старинных мечетей и мавзолеев на территории полуострова.

Собеседник агентства сообщил, что строители приступили к монтажу фасадного камня на четырех минаретах и малых куполах, ведутся подготовительные работы к благоустройству территории. В частности, в октябре 2019 года начнется укладка гранитной плитки на территории мечети. Всего предстоит уложить более 10 тыс. кв. м плитки. Она будет двухцветной, в серых и белых тонах.

Заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов сообщил ТАСС, что ведутся переговоры с мастерами из Турции, имеющими опыт в росписи мечетей с использованием сусального золота, для росписи внутреннего убранства мечети в Крыму.

"Это будут специалисты, у которых есть опыт работы, которые смогут выполнить безукоризненно и качественно выполнить работы: каллиграфически выписать суры из Корана с элементами крымско-татарской национальной росписи", - отметил он.

Главная мечеть Крыма

Зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от Крыма Руслан Бальбек, посетивший место строительства, сообщил ТАСС, что сейчас готовность всех объектов мечети составляет 80%.

"Срок сдачи - апрель 2020 года, строители к этому движутся активно. Строительство уникальное, впервые российский подрядчик осуществляет строительство культового объекта такого масштаба. Мечеть станет одной из самых больших в Восточной Европе", - сказал Бальбек.

Согласно проекту, общая площадь соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед совершением намаза. Строительство мечети началось в октябре 2016 года. Открыть мечеть планируют в апреле 2020 года.

В республике проживают порядка 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном это крымские татары. Всего на полуострове около 2 млн жителей. По данным Духовного управления мусульман Крыма, за последние пять лет в республике было построено, восстановлено и реставрировано около 20 мечетей, в том числе и те, которым более 300 лет. В целом на территории региона 350 мечетей.