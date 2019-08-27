Власти Москвы обжаловали решение суда о признании незаконным отказ в митинге 31 августа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Власти Москвы подали апелляционную жалобу на решение Тверского суда о признании незаконным отказ в проведении митинга в центре столицы 31 августа, сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник.

"Правительство Москвы подало апелляционную жалобу на решение Тверского районного суда от 26 августа текущего года по административному исковому заявлению от группы граждан Игоря Ефремова, Ярослава Конвая и Дмитрия Захватова к правительству Москвы об оспаривании отказа в согласовании шествия", - сказал Олейник.

Ранее в СМИ сообщалось, что Тверской суд частично удовлетворил иск Либертарианской партии России к московской мэрии, тем самым признав незаконным отказ в проведении акции в центре города.